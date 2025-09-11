Pentagoni shpall ndihmë prej 14.2 milionë dollarësh për ushtrinë libaneze

Departamenti i Mbrojtjes i SHBA ka njoftuar se do t’i ofrojë Ushtrisë së Forcave të Armatosura të Libanit ndihmë me vlerë 14.2 milionë dollarë.
Sipas Pentagonit, mbështetja do t’i ndihmojë forcat libaneze të çmontojnë depot e armëve dhe infrastrukturën ushtarake të grupeve jo-shtetërore, përfshirë Hezbollahun, si dhe të largojnë në mënyrë të sigurt municionet e pashpërthyera.
Ky vendim lidhet me marrëveshjen e armëpushimit të nëntorit 2024 mes Libanit dhe Izraelit dhe synon të përforcojë prioritetin e Uashingtonit për frenimin e grupeve të mbështetura nga Irani.
Njoftimi erdhi në të njëjtën ditë kur kreu i Hezbollahut, Naim Qassem, mbajti një fjalim televiziv, duke u bërë thirrje shteteve të rajonit të rrisin mbështetjen për rezistencën palestineze dhe të mos qëndrojnë në anën e Izraelit.