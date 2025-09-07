Për banorët e Gazës po mbeten gjithnjë e më pak vende për të mbijetuar

Forcat izraelite shkatërruan të shtunën kullën Al-Sousi në Gaza City, pak pasi kishin kërcënuar me bombardime në disa zona të tjera – një model që po përsëritet vazhdimisht.
Familjet që kishin pak, tani nuk kanë më asgjë dhe kthehen vetëm te gërmadhat dhe hekuri i përdredhur.
Urdhrat e evakuimit të detyruar nga ushtria izraelite kanë krijuar një atmosferë frike në qytet. Banorët e ndërtesave të tjera të larta po largohen, pa e ditur nëse shtëpitë e tyre do të jenë objektivi i radhës.
Izraeli po i detyron palestinezët të zhvendosen në jug, si pjesë e ofensivës për të marrë nën kontroll qendrën e fundit urbane të Rripit të Gazës. Por edhe zonat e quajtura “të sigurta” shpesh bëhen shënjestër sulmesh.
Çdo kullë që shembet nuk shkatërron vetëm betonin, por copëton jetë, kujtime dhe komunitete. Për popullin e Gazës, kjo do të thotë një tjetër shpërngulje, një tjetër humbje dhe edhe më pak hapësira për të mbijetuar. /mesazhi