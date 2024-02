A thua namazi zgjatë me shume se pirja e nje kafeje?

A zgjat me shume se ndjekja e serialeve?

Apo mos zgjat me shume se biseda me nje shoqe ne tel?

A zgjat me shume se ndejat plot llaf e muhabet?

A zgjat me shume se koha sa te ben te besh nje kek te thjeshte?

Apo ? Apo..?!

Kohe kemi shume por perkushtim dhe vullnet per lidhjen (takimin) me Krijuesin kemi pak!

Fillo falu

mos u arsyeto!!

Emine Bajrami