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Arabia Saudite ka shkarkuar komandantin e forcave të koalicionit në Jemen, Gjeneral Lejtnant Fahd bin Hamad Al Salman. Mbreti Salman lëshoi një dekret mbretëror duke emëruar Shefin e Shtabit të Ushtrisë Saudite, Gjeneral Fayyad bin Hamed Al Ruweili, në këtë pozicion.
Largimi i Gjeneral Lejtnant Fahd bin Hamad al-Salman erdhi ndërsa forcat e koalicionit u detyruan të braktisnin pozicionet përgjatë bregdetit të Detit të Kuq për të siguruar mbrojtjen e kryeqytetit të qeverisë jemenase, Aden.
Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit tha të dielën se forcat e koalicionit po tërhiqeshin nga zonat pranë Ngushticës kyçe Bab al-Mandeb për t’u përqendruar në mbrojtjen e Adenit.
Tërheqja është një goditje e madhe për fushatën e mbështetur nga Arabia Saudite kundër huthinjve, të cilët pushtuan pozicione strategjike përgjatë Detit të Kuq në shtator, përfshirë qytetin portual kyç të Mocha-s. Përparimet e mëvonshme të huthinjve kanë çuar në një rrethim të plotë të qytetit të Taizit.
Forcat qeveritare, të mbështetura nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, rimorën shpejt pozicionet kyçe pranë Ngushticës Bab al-Mandeb, por nuk kanë arritur ta rimarrin Mocha-n.
Megjithatë, forcat tani po tërhiqen nga territori që mbanin pranë Ngushticës Bab al-Mandeb dhe po përgatiten të forcojnë mbrojtjen rreth Adenit, pasi huthinjtë përparuan në një zonë 60 kilometra në veri të qytetit.
Zëdhënësi i Forcave të Armatosura të Jemenit, Majed al-Nuzaili, e mbrojti tërheqjen, duke thënë se ishte pjesë e një manovre më të gjerë taktike.
Lëvizja Huthi, e cila mbështetet nga Irani, shfrytëzoi këtë tërheqje dhe pushtoi zonën bregdetare të Kor Omair, duke lëvizur rreth 100 kilometra në perëndim të Adenit dhe 25 kilometra larg vijave qeveritare pranë Kuwah. /tesheshi