Përdorimi global i qymyrit për energji shënon rekord në vitin 2022

Çmimet më të larta të gazit natyror në mes të krizës globale të energjisë kanë çuar në rritjen e mbështetjes te qymyri për prodhimin e energjisë.

Kërkesa globale për qymyr arrin shifra rekord gjatë vitit 2022, sipas një raporti të ri të Agjencisë Ndërkombëtare të Ekonomisë (IEA).

IEA parashikon se konsumi i qymyrit në botë do të mbetet në nivele të ngjashme në vitet në vijim, për shkak të mungesës së përpjekjeve më të forta për të përshpejtuar kalimin drejt energjisë së pastër.

Përdorimi global i qymyrit është vendosur të rritet me 1.2% në vitin 2022, duke tejkaluar 8 miliardë tonë në një vit për herë të parë dhe duke shkelur rekordin e mëparshëm të vendosur në 2013. Bazuar në tendencat aktuale të tregut, raporti parashikon që konsumi i qymyrit do të mbetet në këto nivele deri në vitin 2025, pasi rëniet në tregjet e etabluara kompensohen nga kërkesa e vazhdueshme e fuqishme e ekonomive aziatike në zhvillim. Kjo do të thotë se qymyri do të vazhdojë të jetë burimi më i madh i sistemit energjetik të emetimeve të karbonit.

Çmimet më të larta të gazit natyror në mes të krizës globale të energjisë kanë çuar në rritjen e mbështetjes te qymyri për prodhimin e energjisë, por ngadalësimi i rritjes ekonomike ka ulur në të njëjtën kohë kërkesën për energji elektrike dhe prodhimin industrial – dhe prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme është rritur në një rekord të ri.

“Bota është afër një kulmi në përdorimin e karburanteve fosile, me qymyrin që do të jetë i pari që do të bjerë, por ne nuk jemi ende aty”, tha Keisuke Sadamori, Drejtori i Tregjeve të Energjisë dhe Sigurisë në IEA.

“Kërkesa për qymyr është kokëfortë dhe ka gjasa të arrijë një nivel të lartë të të gjitha kohërave këtë vit, duke rritur emetimet globale të karbonit. Në të njëjtën kohë, ka shumë shenja se kriza e sotme po përshpejton përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe efikasitetin energjetik – dhe kjo do të zbusë kërkesën për qymyr në vitet e ardhshme. Politikat e qeverive do të jenë kyç për të siguruar një rrugë të sigurt dhe të qëndrueshme përpara”, tha Sadamori.

Çmimet e qymyrit u rritën në nivele të paprecedentë në mars dhe më pas përsëri në qershor, të nxitura nga kriza globale e energjisë, veçanërisht rritja e çmimeve të gazit natyror, si dhe kushtet e pafavorshme të motit në Australi, një furnizues i madh ndërkombëtar. Evropa, e cila është ndikuar shumë nga reduktimet e flukseve të gazit natyror nga Rusia, është në rrugën e duhur për të rritur konsumin e qymyrit për të dytin vit radhazi. Megjithatë, deri në vitin 2025, kërkesa evropiane për qymyr pritet të bjerë nën nivelet e vitit 2020.

Tre prodhuesit më të mëdhenj të qymyrit në botë – Kina, India dhe Indonezia – do të arrijnë rekorde prodhimi në vitin 2022.