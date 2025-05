Përfaqësuesi amerikan do të prezantojë planin e ri të ndihmës për Gazën në Këshillin e Sigurimit

Përfaqësuesi i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, do të informojë anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi politikën e SHBA-së për Rripin e Gazës dhe çështje kyçe rajonale, raportoi Axios, duke cituar burime të njohura me çështjen.

Sipas raportit, Witkoff do të fokusohet në një plan të ri të ndihmës për Gazën, të propozuar nga SHBA dhe Izraeli. Ky plan është miratuar së fundmi nga Kabineti i Sigurisë i Izraelit dhe parashikon shpërndarjen e ndihmave për palestinezët në enklavë përmes kontraktorëve privatë amerikanë të sigurisë, të cilët do t’ua dorëzonin pakot individëve të veçantë.

Megjithatë, OKB-ja dhe të gjitha organizatat humanitare që veprojnë në Gaza e kanë refuzuar këtë plan, duke argumentuar se ai bie ndesh me parimet e të drejtës ndërkombëtare humanitare. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, muajin e kaluar e kundërshtoi haptazi këtë nismë.

“Ta themi qartë: ne nuk do të marrim pjesë në asnjë marrëveshje që nuk respekton plotësisht parimet humanitare – humanizmin, paanshmërinë, pavarësinë dhe neutralitetin. Duhet të garantohet akses i papenguar humanitar,” theksoi Guterres.

Administrata Trump, ndërkohë, po përpiqet të sigurojë mbështetje ndërkombëtare për planin, ndërsa i bën thirrje OKB-së që të bashkëpunojë. Sipas misionit grek në OKB, i cili kryeson Këshillin e Sigurimit për muajin maj, bëhet fjalë për një “informim jozyrtar” të mbajtur brenda misionit amerikan në OKB.

Takimi i mbyllur zhvillohet disa ditë përpara turit të Trump në Lindjen e Mesme, ku do të marrë pjesë në një samit me liderët e Gjirit, me fokus te situata në Iran dhe Gaza. /mesazhi