Përfaqësuesi palestinez: Turqia aktor unik, Erdoğani solli vlerë të shtuar në armëpushimin e Gazës

Përfaqësuesi i Posaçëm i Presidencës së Shtetit të Palestinës dhe ish-kryeministri Mohammad Shtayyeh theksoi se Turqia është aktor unik për shkak të marrëdhënieve të saj me Palestinën, SHBA-në dhe vendet e rajonit, ndërsa presidenti Recep Tayyip Erdoğan ka sjellë një vlerë të shtuar reale në marrëveshjen e armëpushimit në Gaza.
Shtayyeh, gjatë vizitës së tij në Zvicër për takime të ndryshme, tha për Anadolu se armëpushimi në Gaza dhe Deklarata e Qëllimit e Samitit të Paqes në Sharm el-Sheikh të Egjiptit përbëjnë hap shumë të rëndësishëm në drejtimin e duhur.
Ai shprehu kënaqësinë që udhëheqësit ndërkombëtarë, përfshirë presidentin Mahmoud Abbas dhe presidentin Erdoğan, u mblodhën së bashku.
“Udhëheqësit ndërkombëtarë të pranishëm aty u bënë garanci për këtë marrëveshje, sepse askush nuk u beson realisht izraelitëve. Prandaj kishim nevojë për garanci ndërkombëtare dhe ato u siguruan. Shpresoj që marrëveshja të zbatohet plotësisht, përfshirë tërheqjen e plotë të ushtrisë izraelite nga Rripi i Gazës”, tha zyrtari palestinez.
Duke vlerësuar rëndësinë e takimit, Shtayyeh shprehu shpresën që të njëjtit aktorë të pranishëm në Sharm el-Sheikh të mblidhen edhe për të adresuar përfundimin e pushtimit në territoret palestineze dhe çështjet që lidhen me Kudsin dhe Bregun Perëndimor.
“Turqia është bërë aktor shumë unik për shkak të marrëdhënieve të saj të veçanta me Palestinën, SHBA-në dhe vendet e rajonit. Mendoj se presidenti Erdoğan ka sjellë një vlerë të shtuar reale në këtë takim dhe në marrëveshjen e armëpushimit në Gaza”, tha ai.
– Armëpushimi dhe marrëveshja e shkëmbimit të të burgosurve në Gaza
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi më 9 tetor se Izraeli dhe Hamasi miratuan fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza gjatë negociatave në Egjipt.
Marrëveshja e nënshkruar në Egjipt, me miratimin e qeverisë izraelite, hyri në fuqi më 10 tetor.
Pas tërheqjes së ushtrisë izraelite nga “vija e verdhë” sipas marrëveshjes, armëpushimi në Rripin e Gazës hyri në fuqi të njëjtën ditë në orën 12:00.