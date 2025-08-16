Përleshje gjatë protestave antiqeveritare në Serbi

Protesta antiqeveritare u mbajtën të premten mbrëma në disa qytete të Serbisë, duke përfshirë Beogradin dhe Novi Sadin. Në kryeqytet, xhandarmëria u përplas me demonstruesit, të cilët hodhën mjete piroteknike dhe dogjën kontejnerë, ndërsa policia përdori gaz lotsjellës dhe automjete të blinduara për t’i shpërndarë. Kishte raportime për të lënduar.
Në Novi Sad protesta përfundoi rreth orës 22:30 pa incidente. Tubimet janë si reagim ndaj sulmeve të mbështetësve të Partisë Progresive Serbe ndaj kundërshtarëve politikë më 12 gusht dhe vazhdojnë për më shumë se nëntë muaj. Protestuesit kërkojnë përgjegjësi për vdekjen e 16 personave nga shembja e një strehe betoni në stacionin e trenit në Novi Sad më 1 nëntor 2024, si dhe zgjedhje të parakohshme, ndërsa qeveria mohon përgjegjësinë dhe refuzon të ndryshojë planin politik.