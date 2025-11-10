Përmbytet anija me migrantë Rohingya në brigjet e Malajzisë dhe Tajlandës, 13 të vdekur

Të paktën 13 persona kanë humbur jetën dhe 13 të tjerë janë shpëtuar sot, pasi një varkë që mbante dhjetëra migrantë, kryesisht Rohingya, u përmbys pranë kufirit detar midis Malajzisë dhe Tajlandës, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Bernama të Malajzisë, shtatë trupa u gjetën nga autoritetet malajziane ndërsa zyrtarët tajlandezë gjetën gjashtë të tjerë.
“Presim të zbulojmë më shumë viktima sot, pasi modelet e rrymave të detit në zonën e kërkimit tregojnë se ata po shkojnë drejt ujërave malajziane”, u tha gazetarëve të hënën admirali detar, Romli Mustafa.
Ai shtoi se operacioni i kërkim-shpëtimit është zgjeruar për të mbuluar më shumë se 250 milje katrorë detarë.
Grupi i migrantëve ishte nisur nga Mianmari me një anije të madhe që mbante rreth 300 persona, e cila më vonë i transferoi pasagjerët në tre anije më të vogla. Njëra prej këtyre anijeve u përmbys më pas, ndërsa fati i dy të tjerëve mbetet i panjohur, thonë raportet e mediave.
Rohingyat, një pakicë kryesisht muslimane në Mianmar, përballen me abuzim, diskriminim dhe pashtetësi, duke ikur shpesh nga Mianmari.
Mianmari është përfshirë nga lufta civile që nga grushti ushtarak i shtetit në vitin 2021, me përleshjet e vazhdueshme etnike që e përkeqësojnë krizën humanitare.