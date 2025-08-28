Përmbytje në Indi, helikopteri i ushtrisë shpëton banorët përpara shembjes së ndërtesës

Banorët i shpëtuan një shembjeje të pjesshme të ndërtesës gjatë përmbytjeve në digën e “Madhopur Headworks” në Punxhab të mërkurën, më 27 gusht, pasi u transportuan në një vend të sigurt nga një helikopter i ushtrisë indiane, raporton Anadolu.
Ndërtesa ishte në prag të shembjes, tha ushtria, duke shtuar se shpëtimi ishte një ndërhyrje në kohë. India dhe Pakistani janë goditur nga shirat e pandërprerë musone dhe përmbytjet në javët e fundit.
Në Pakistan që nga 14 gushti kanë humbur jetën gati 500 njerëz, kryesisht mbi 400 në provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa ndërsa më shumë se 800 kanë humbur jetën në të gjithë Pakistanin që nga 26 qershori.
Sipas zyrtarëve, mijëra banorë mbetën të bllokuar në disa ditët e fundit në rajonin Gilgit-Baltistan të Pakistanit, pasi shirat e rrëmbyeshëm dhe përmbytjet shkatërruan disa rrugë në rrethin Ghizer.
Pakistani dërgoi ushtrinë në provincën verilindore të Punxhabit për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit dhe ndihmës ndërsa provinca përballet me emergjencë përmbytjesh të shkaktuar nga shirat e rrëmbyeshëm dhe lëshimi i ujit nga India nga digat e përmbytura.
Ujërat përmbytën të paktën shtatë persona në qytetin Sambrial të distriktit verilindor të Sialkotit, ku shirat masivë thyen një rekord 49-vjeçar, tha në një deklaratë një zëdhënës i departamentit provincial të shpëtimit.
New Delhi e ka paralajmëruar Islamabadin për prurjet e larta të pritura në lumenjtë Sutlej, Ravi dhe Chenab.
Ushtria u dërgua me kërkesë të qeverisë së Punxhabit për të ndihmuar administratën civile në evakuimin e banorëve nga distriktet që përballen me përmbytje të rënda.