Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut vr’anë të paktën 100 persona në Nepal

Përmbytjet e mëdha dhe rrëshqitjet e dheut në Nepal kanë vrarë të paktën 100 persona në të gjithë vendin Himalayan, kanë raportuar zyrtarët.

Dhjetëra të tjerë u zhdukën të dielën pas dy ditësh reshjesh intensive, të cilat kanë përmbytur luginën rreth kryeqytetit Katmandu.

Njerëzit kanë mbetur të bllokuar sipër çative, ndërsa ekipet e shpëtimit në kushte të vështira vijojnë përpjekjet për t’u ardhur në ndihmë. Mijëra shtëpi pranë lumenjve janë përmbytur dhe shumë autostrada janë bllokuar, raporton BBC.

Deri më tani, më shumë se 3,000 njerëz janë shpëtuar sipas një zëdhënësi të qeverisë. Pavarësisht parashikimit të reshjeve që do të vazhdojnë edhe të martën, të dielën ka pasur shenja lehtësimi. /abcnews

