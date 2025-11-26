Përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës në Sumatrën Veriore të Indonezisë, humbin jetën 13 persona

Të paktën 13 persona kanë humbur jetën dhe tre të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve dhe një serie rrëshqitjesh toke që goditën shtatë rrethe dhe qytete në provincën e Sumatrës Veriore të Indonezisë, thanë autoritetet lokale, transmeton Anadolu.

Një total prej 13 personash u konfirmuan të vdekur dhe 37 të plagosur që nga e shtuna, ndërsa tre persona janë ende të zhdukur, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Antara, duke cituar Wahyuni ​​Pancasilawati, kreun e reagimit ndaj emergjencave, pajisjeve dhe logjistikës në Agjencinë Rajonale të Menaxhimit të Fatkeqësive të Sumatrës Veriore (BPBD).

Shumë rrëshqitje toke dhe përmbytje u raportuan në të gjithë provincën ditët e fundit, tha Wahyuni.

Sipas agjencisë, reshjet e dendura të shiut dhe përmbytjet dëmtuan gjithashtu 330 shtëpi dhe zhvendosën 2.244 persona në disa zona.

Në Malajzinë fqinje, autoritetet thanë se 21.834 persona janë zhvendosur nga përmbytjet e vazhdueshme në disa shtete veriore.

