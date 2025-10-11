Përmbytjet më të rënda të dekadave të fundit përmbysin Vietnamin verior pas tajfunit Matmo

Vietnami po përballet me një katastrofë përmbytjesh të një shkalle të paparë në vitet e fundit, pasi u godit nga një seri stuhish shkatërruese, me tajfunin e fundit Matmo që shkaktoi përmbytje dhe shkatërrime të reja në rajonet veriore të vendit, raporton Anadolu.
Shirat e rrëmbyeshëm nga tajfuni Matmo kanë shkaktuar përmbytjet më të rënda në Vietnamin verior në gati 40 vjet, duke marrë jetën e të paktën tetë personave dhe duke lënë pesë të zhdukur.
Stuhitë kanë lënë gjurmë shkatërrimi, duke rezultuar në humbje të jetesës dhe pronës, pasi autoritetet raportuan se mijëra shtëpi, rrugë dhe zona bujqësore në të gjithë vendin janë dëmtuar, me shumë njerëz që humbën jetën dhe mjetet e tyre të jetesës.
Sipas një raporti më 8 tetor nga ministri në detyrë i Bujqësisë dhe Mjedisit, Tran Duc Thang, Vietnami duroi pesë stuhi nga shtatori deri në fillim të tetorit. Midis tyre, stuhitë Ragasa, Bualoi dhe Matmo shkaktuan dëme të rënda në rajonet veriore dhe qendrore të vendit.
Statistikat paraprake deri më 8 tetor tregojnë se vetëm stuhitë Bualoi dhe Matmo çuan në më shumë se 80 të vdekur ose të zhdukur. Stuhitë shkaktuan shembjen e 195.600 shtëpive, humbjen e çative ose dëmtimin e rëndë, si dhe përmbytën ose shkatërrimin e 87 mijë hektarëve me oriz dhe kultura të tjera.
Fatkeqësia gjithashtu shkatërroi shumë rrugë, shkolla, qendra shëndetësore dhe infrastrukturë publike. Dëmi total i vlerësuar ekonomik parashikohet të jetë dhjetëra trilionë dong vietnamezë, ekuivalent me disa miliardë dollarë amerikanë.
Pas tajfunit Matmo, provinca veriore Bac Ninh u raportua si një nga zonat e prekura rëndë. Për shkak të rritjes së niveleve të ujit në lumenj dhe përreth digave, shumë shtëpi dhe toka bujqësore në rajon u përmbytën, duke shtuar shkatërrimin e përhapur.