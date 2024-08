Përmbytjet vdekjeprurëse prekin pjesën më të madhe të Bangladeshit, banorët fajësojnë Indinë

Shirat e dendur kanë shkaktuar përmbytje të rënda në pjesë të Bangladeshit dhe Indisë verilindore, me mbi 300,000 njerëz të prekur vetëm në Bangladeshin juglindor. Në distriktin Feni të Bangladeshit, përpjekjet e shpëtimit janë duke u zhvilluar pasi lumenjtë arrijnë nivele të rrezikshme, duke zhytur shtëpitë dhe duke i detyruar banorët të strehohen në çati. Të paktën 11 persona kanë vdekur në shtetin Tripura të Indisë, ku më shumë se 64,000 ndodhen në kampet e ndihmës, dhe dy kanë vdekur në Bangladesh.

Ndërsa përmbytjet janë të zakonshme gjatë sezonit të musonit, situata aktuale përkeqësohet nga ndryshimet klimatike. Banorët në Bangladesh fajësojnë Indinë për përmbytjet, duke pretenduar se uji i lëshuar nga një digë indiane shkaktoi përmbytjen. Megjithatë, Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë e hodhi poshtë këtë, duke ia atribuuar përmbytjeve shirave më të dendur të vitit dhe deklaroi se lëshimi i ujit ishte automatik për shkak të niveleve të larta.

A large part of Bangladesh is facing unprecedented flood. The interim government of Bangladesh blames India, and says India has shown inhumanity by opening dam. https://t.co/jKXM6jWkdw

— Ashok Swain (@ashoswai) August 22, 2024