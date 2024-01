“Përpiqu që veprat t’i kesh sipas fjalëve tuaja dhe sjelljet sipas thirrjes tënde.

Dhe, nëse për një moment të mund natyra njerëzore dhe të triumfon epshi yt, mos u dëshpëro, por kërkoi ndihmë dhe thirri Zotit tënd e thuaj: Ndihmë o Zot!

Do të të përgjigjet: Ja ku jam o robi Im, dhe të nxjerrë me dorën e Tij nga errësira e zullumit tënd për në dritën e pranisë së Tij.

E, nëse je një nga punëtorët e Allahut në tokë dhe ambasadorët e Tij në zemrat e njerëzve, atëherë Ai do të të mëshirojë në qoftë se gabon dhe të fal nëse bën keq e të kthen në rrugë nëse ke devijuar.

Do të të mbikëqyrë dhe do të të mbrojë, sepse ti je prej ushtarëve të Tij, prej anës dhe të veçantëve të Tij”.

Dr. Mustafa Mahmud (r.a)