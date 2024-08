Përpjekja e nënës pa’lestineze për ta rikthyer në jetë djalin 6-vjeçar të vr’arë nga Iz’raeli pikëllon dëshmitarët

Përpjekjet e nënës për të ringjallur djalin e saj gjashtëvjeçar, Jud Merish, duke i bërë masazh në zemër pasi ai kishte humbur jetën si pasojë e bombardimeve të Izraelit ndaj një shkolle ku ishin të strehuar persona të zhvendosur në qytetin Deir al-Balah në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, i pikëlloi dëshmitarët përreth, raporton Anadolu.

Merish, i cili u plagos rëndë dje në sulmin ajror izraelit që shënjestroi civilët e mbledhur para shkollës ku ishin strehuar të zhvendosurit në qytetin Deir al-Balah, humbi jetën pavarësisht të gjitha përpjekjeve të bëra në Spitalin Dëshmorët e Aksa-së ku ai u soll për trajtim.

“Jud, çohu nënë, të solla petë (makarona)”, ishin thirrjet e nënës që pikëlluan ata që e panë këtë moment.

Nëna e pikëlluar nuk u mjaftua me këtë, por e përqafoi fëmijën e saj me të gjitha forcat dhe u përpoq ta shkundte me shpresën për ta rikthyer në jetë. Më pas, nëna palestineze u ul në tokë dhe filloi të fliste e dëshpëruar me trupin e djalit të saj.

Nëpër spital u dëgjuan britmat e nënës e cila puthi fytyrën e djalit të saj me butësi dhe përzemërsi duke lotuar.

As të afërmit e saj nuk patën sukses që të bindnin nënën, e cila nuk donte të ndahej nga i biri dhe e shtrëngonte fort pas trupit të saj.

Sipas dëshmitarëve, nëntë palestinezë humbën jetën në vendin e sulmit në fjalë ku avionët zbulues izraelitë shënjestruan dje civilët që ishin mbledhur para shkollës Manflauti.

Palestinian Mother Was Lost Her Son on Israeli Terrorism In Gaza. Hey Allah Protect Our Pure Land Palestine. #PalestineWillBeFree Insha Allah. pic.twitter.com/zqowkKLi18 — Sheikh Md. Hossain (@mzuhossain1) August 28, 2024