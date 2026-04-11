Përpjekje për të rikthyer lirinë e lundrimit, SHBA nis pastrimin e minave...

Përpjekje për të rikthyer lirinë e lundrimit, SHBA nis pastrimin e minave në Ngushticën e Hormuzit

Komanda Qëndrore e SHBA-së (Centcom) ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara kanë filluar operacionet për pastrimin e minave detare në Ngushticën e Hormuzit, në një përpjekje për të rikthyer sigurinë e transportit detar në një nga rrugët më kritike energjetike në botë.

Sipas deklaratës, dy shkatërrues të Marinës amerikane kanë kaluar ngushticën për të mbështetur operacionet e pastrimit dhe për të garantuar sigurinë e rrugës ujore.

Centcom bëri të ditur se misioni synon të sigurojë që zona të jetë e pastër nga minat detare që dyshohet se janë vendosur nga Iran, duke reduktuar rrezikun për anijet tregtare dhe cisternat e naftës.

Komandanti i Centcom-it, Brad Cooper, deklaroi se operacioni shënon fillimin e krijimit të një korridori të ri të sigurt detar, i cili do t’i komunikohet së shpejti industrisë së transportit për të nxitur rikthimin e qarkullimit normal tregtar.

