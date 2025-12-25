Personi që hyri në Xhennet pa falë kurrë namaz!!

– Ebu Hurejra, Zoti qoftë i kënaqur me të, i pyeste Sahabët përreth tij, duke thënë: “Më tregoni për një njeri që hyri në Xhennet pa falë namaz, pa bërë as një të vetme sexhde?” Askush nuk e dinte përgjigjen.
Kështu që Sahabët e pyetën se kush ishte, dhe ai tha: “Usejrimi i Benu Abdel Eshhel.”
– Historia e Usejrimit është se ai refuzonte ta pranonte Islamin nga frika, apo e keqja që mund t’i vinte nga populli i tij. Pastaj, ditën e Uhudit, Islami agoi mbi të dhe ai e përqafoi atë. Ai mori shpatën e tij dhe doli në mes të betejës, duke luftuar ashpër derisa u plagos rëndë. Ndërsa disa burra nga Benu Abdel Eshhel po kërkonin të vdekurit e tyre në betejë, e gjetën atë të shtrirë atje. Ata thanë: “Për Zotin, ky është Usejrimi! Çfarë e solli këtu? E lamë duke e mohuar këtë bisedë” – që do të thotë çështjen e Islamit.
– Kështu, ndërsa Usejrimi po merrte frymën e fundit, ata e pyetën: “Çfarë të solli këtu? A erdhe për të mbrojtur popullin tënd?” Ai tha: “Jo, përkundrazi, erdha nga dëshira për të mbrojtur Islamin. Unë kam besuar në Zotin dhe të Dërguarin e Tij dhe i jam nënshtruar, Zotit të Botëve.”
Ai pastaj menjëher vdiq në krahët e tyre, duke buzëqeshur dhe duke përsëritur: “Nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i Dërguari i Tij.”
Ata i treguan Pejgamberit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) për të, dhe Ai tha: “Ai është midis banorëve të Xhennetit. Ai ishte i sinqertë me Zotin, kështu që Zoti ishte i sinqertë me të.”
Prof. ass. dr. Musa Vila