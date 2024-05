PIJ publikon videon e një robi të mbajtur në Gaza

Xhihadi Islamik Palestinez (PIJ) ka publikuar një video afërsisht tre minutëshe që tregon robin izraelito-rus Alexander Trufanov duke kritikuar zyrtarët izraelitë për dështimin për të rikthyer ata që ende mbahen në Gaza.

I ulur në një karrige përpara një ekrani jeshil, ai mund të shihet duke thënë se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe të tjerët preferojnë t’i kthejnë robërit si “kufoma” pasi ky opsion do të ishte më i lehtë sesa arritja e një marrëveshjeje shkëmbimi.

Trufanov gjithashtu i referohet shkurtimisht mbylljes së zyrave të Al Jazeera brenda Izraelit, duke treguar se pamjet janë filmuar brenda muajit të fundit.

PIJ kishte publikuar në fillim të kësaj jave një version më të shkurtër të klipit. Grupet palestineze kanë lëshuar shumë video të tilla që nga fillimi i luftës për të bërë presion ndaj Izraelit për të rënë dakord për një armëpushim dhe marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve.

🚨BREAKING-SUBTITLED: AL-QUDS BRIGADES RELEASE A MESSAGE OF ISRAELI CAPTIVE ALEXANDER TRUFANOV.

Alexander Trufanov conveyed a message detailing his current situation. He reassured that he is healthy despite multiple attempts by the Israeli military to kill him, crediting Saraya… pic.twitter.com/x0vAtEYSph

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 30, 2024