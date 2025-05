Pjesëmarrësit në “Tribunalin për Gazën” në Sarajevë: Gjenocidi, faza e fundit e pushtimit sionist të Palestinës

Gjenocidi në Gaza është faza përfundimtare e marrjes së Palestinës nga sionistët, thanë pjesëmarrësit në “Tribunalin për Gazën”, një iniciativë e pavarur e shoqërisë civile e themeluar si “tribunal popullor”, që po mbahet në Sarajevë, raporton Anadolu.

Sesioni në Sarajevë mblodhi së bashku Komitetin drejtues të Tribunalit, këshillat e specializuar, Këshillin këshillimor të politikave dhe dëshmitarët ekspertë në një debat publik katërditorë. Gjatë asamblesë katërditore, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë raportet hetimore, do të dëgjojnë dëshmitë e dëshmitarëve dhe ekspertëve dhe do të diskutojnë Draft Deklaratën, një dokument gjithëpërfshirës që duhet të shërbejë si referencë për llogaridhënien dhe parandalimin e situatave të ngjashme në mbarë botën.

Penny Green, profesoreshë e drejtësisë në Universitetin “Queen Mary” të Londrës dhe një nga anëtarët e “Tribunalit për Gazën”, tha se do të flasë për gjenocidin në Gaza në asamblenë e parë publike në Sarajevë.

– Dokumentimi i krimeve të luftës

“Ne jemi sot këtu si anëtarë të shoqërisë civile, si njerëz të ndërgjegjes dhe të flasim për tmerret që po ndodhin në Gaza”, tha ajo duke shtuar se do të dëgjohen dëshmitë e dëshmitarëve dhe ekspertëve.

Ata u mblodhën, siç tha ajo, për të folur për shkatërrimet me të cilat janë përballur njerëzit në Gaza në 19 muajt e fundit, por edhe më parë.

Gjatë ditës, theksoi Green, do të zhvillojë aktivitete të shumta që synojnë sensibilizimin për tema të shumta që kanë të bëjnë me gjenocidin që po ndodh në Gaza.

“Ne jemi këtu për të thënë se kjo duhet patjetër të ndalet”, tha ajo, duke iu referuar mbështetjes që disa vende i japin Izraelit, i cili po kryen gjenocid në Gaza.

Ngjarja përfaqëson një hap kyç në misionin e Tribunalit për të dokumentuar krimet e luftës, për të adresuar boshllëqet e llogaridhënies në sistemin ndërkombëtar të drejtësisë dhe për të mbrojtur drejtësinë për palestinezët.

– Dëshmitarë të krimeve dhe gjenocidit për 19 muaj

Ahmet Koroglu nga Universiteti i Stambollit dhe koordinator i projektit për Gazën, kujtoi se “Tribunali për Gazën” është një iniciativë e themeluar vitin e kaluar.

“Në të gjithë 19 muajt kemi qenë dëshmitarë të krimeve dhe gjenocidit në Gaza. Prisnim që institucionet ndërkombëtare të drejtësisë, qeveritë dhe njerëzit ta zgjidhnin këtë problem, por fatkeqësisht ende nuk kemi një zgjidhje për çështjen palestineze”, tha Koroglu.

Ata kanë mbledhur më shumë se 1.000 dëshmi dhe opinione ekspertësh dhe do t’i dorëzojnë ato në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) dhe Gjykatën Ndërkombëtare Penale (GJNP).

“Ne patëm disa takime iniciative në Londër dhe Stamboll për të organizuar këtë takim. Kjo është asambleja e parë publike në Sarajevë dhe këtu ka shumë akademikë, intelektualë, gazetarë dhe dëshmitarë”, tha ai duke shtuar se pas Sarajevës, në seancën kryesore, që është një nga fazat më të rëndësishme të “Tribunalit për Gazën” që do të mbahet në tetor të këtij viti në Stamboll, përfshin komisionin e ekspertëve në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë civile, ku do të dëgjohen dëshmitë e viktimave dhe dëshmitarëve dhe do të publikohet një draft për vendimin përfundimtar.

– Të mos harrohet Bregu Perëndimor

Jeff Halper, kreu i Komitetit izraelit kundër prishjeve të shtëpive, tha se ai po merr pjesë në tubim si një aktivist akademik dhe politik.

“Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë periudhë të gjenocidit kur duhet të përqendrohemi në atë që po ndodh në Gaza. Jo vetëm në Gaza, ne nuk duhet të harrojmë Bregun Perëndimor dhe atë që qeveria izraelite e quan ‘gazifikimin’ e Bregut Perëndimor,” tha Halper duke kujtuar se ministri izraelit i Mbrojtjes deklaroi se mësimet e nxjerra në Gaza, që është leksioni i gjenocidit, tani po aplikohen në kampet e refugjatëve në pjesët veriore të Bregut Perëndimor, në Jenin, Tulkarem, Nablus dhe kampe të tjera.

“Përveç gjithë kësaj, po ndodh edhe spastrimi etnik, me një prani ushtarake në të gjithë Bregun Perëndimor dhe dhunën e kolonëve”, tha ai.

Duke theksuar se gjenocidi në Gaza është faza e fundit e pushtimit sionist të Palestinës, Halper tha se së bashku me gjenocidin në Gaza, “ne duhet të kuptojmë edhe kontekstin e tij politik, se është faza e fundit e një përpjekjeje për të eliminuar palestinezët nga Palestina dhe një përpjekje për të transformuar një shtet evropian në një shtet hebre”.

“Është domethënëse, është përpjekja e fundit e sionizmit përpara se të ndiejë se ka arritur të pushtojë Palestinën”, tha ai.

Halper vlerëson se rëndësia e “Tribunalit për Gazën” nuk qëndron vetëm në vënien në dukje të asaj që po ndodh, por edhe në vënien e të gjithave në një kontekst politik.

“Unë mendoj se qëllimi i këtij takimi është të zgjerojë debatin dhe të lejojë një diskutim politik krahas atij ligjor. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme sepse GJND-ja dhe organet e tjera po lënë qartazi kontekstin politik”, tha aktivisti me bazë në Kuds.

Ai thekson se e drejta ndërkombëtare është e shkëlqyeshme, por nuk ka mekanizma zbatues. Halper tha se të gjitha rastet përfundimisht përfundojnë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, i cili është i prekshëm nga fuqia e vetos së SHBA-së dhe katër fuqive të tjera botërore.

“Unë e dua konceptin e së drejtës ndërkombëtare, por Izraeli e injoron atë, sepse nuk mund të sanksionohet, sepse në fund gjithçka do të bllokohet nga vetoja në Këshillin e Sigurimit. Izraeli e ndjen këtë dhe nuk i interesojnë kritikat dhe dënimet për sa kohë që nuk ka frikë nga sanksionimi. Unë e konsideroj këtë një shkelje fatale të së drejtës ndërkombëtare”, tha ai.

Më tej Halper shton se qëllimi i fushatës politike është që njerëzit në mbarë botën të mobilizohen për Palestinën dhe t’i bëjnë presion qeverive të tyre që të bëjnë presion ndaj Izraelit që të ndalojë dhunën.

– Fshirja e historisë së Gazës

Andy Simmons, një bibliotekist britanik tha se universitetet në Gaza dikur kishin koleksione të veçanta dokumentesh dhe tani ato janë zhdukur.

“Ne e dimë se izraelitët po përpiqen të fshijnë historinë e Gazës”, shtoi ai.

Sot në Sarajevë do të mbahet seanca me titull “E drejta ndërkombëtare”. Ky sesion do të shqyrtojë shkeljet sistematike të kuadrit ligjor ndërkombëtar, përfshirë ngjarjet e Nakba-s, manifestimet e qëllimit gjenocidal dhe dështimet për të mbrojtur civilët.

“Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe rendi botëror”, më 27 maj, do të fokusohet në rrethanat gjeopolitike, ekonominë politike të gjenocidit, boshllëqet e llogaridhënies në qeverisjen globale dhe reagimet e shoqërisë civile.

“Etika dhe filozofia”, më 28 maj, do të fokusohet në kontekstin historik të çështjes palestineze, themelet e saj ideologjike, rezistencën ndaj gjenocidit dhe politikën e kujtesës dhe narrativave mediatike.

Sesionet katërditore do të përfundojnë me një debat të posaçëm për Srebrenicën dhe Gazën më 29 maj, pas së cilës do të nxirret Deklarata e Sarajevës.

“Tribunali për Gazën” u ngrit formalisht në Londër në nëntor 2024 nga një koalicion akademikësh, intelektualësh, avokatësh të të drejtave të njeriut dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në përgjigje të asaj që ata e përshkruajnë si “dështimi i plotë i komunitetit të organizuar ndërkombëtar për të zbatuar ligjin ndërkombëtar” në Gaza.

I udhëhequr nga Richard Falk, ekspert i njohur i të drejtës ndërkombëtare dhe ish-raportues special i OKB-së për territoret e pushtuara palestineze, Tribunali pozicionohet si një përpjekje për të “mbyllur hendekun e zbatimit të ligjit duke ushtruar presion të shoqërisë civile mbi qeveritë për të vepruar”. Ai “e merr autoritetin e tij nga njerëzit dhe ndjenjën e tyre për drejtësi, në vend që të mbështetet vetëm te qeveritë dhe institucionet e tyre”.