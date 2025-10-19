Planet për një qeveri tranzitore në Gaza mbeten të paqarta

Mënyra se si do të formohet një qeveri tranzitore për Gazën dhe kush do ta drejtojë atë mbetet ende e paqartë, thotë akademiku Adnan Hayajneh, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Katarit.
“S’është aspak e qartë si do të ndodhë kjo, sepse Hamasi ka kontrolluar Gazën për 20 vitet e fundit … ata menaxhojnë gjithçka,” tha Hayajneh për Al Jazeera.
Sipas tij, Shtetet e Bashkuara duan të krijojnë një qeveri të re që do të ngrejë institucione dhe një administratë të re për të menaxhuar shkollat, spitalet dhe shërbimet e tjera.
Por Hayajneh paralajmëroi se këto ide nuk janë shumë realiste apo praktike.
“Në realitet, duhet të ketë një qeveri të përkohshme që bashkëpunon me Hamasin ose një periudhë tranzicioni për të mundësuar kalimin e pushtetit. Krijimi i një qeverie të re do të kërkojë kohë,” shtoi ai. /mesazhi