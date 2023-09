Plani me 10 pika i Von der Leyen për të frenuar emigrantët në Lampeduza

Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen prezantoi një plan me dhjetë pika për t’u marrë me situatën e jashtëzakonshme në Lampedusa, të cilën e vizitoi më herët sot e shoqëruar nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe komisionerja Ylva Johansson.

Plani, i prezantuar në një konferencë për shtyp, parashikon rritjen e mbështetjes për Italinë nga Agjencia e Azilit të Bashkimit Evropian (EUAA) dhe Frontex me qëllim menaxhimin më të mirë të numrit të madh të emigrantëve si dhe transportimin e emigrantëve jashtë Italisë. Frontex do të ndërmarrë gjithashtu koordinimin për riatdhesimin e atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Evropë.

Për këtë, Ursula von der Leyen theksoi se do t’i kërkojë nënkryetares së Komisionit, Margariti Schina, të negociojë me vendet e origjinës, për të lehtësuar të gjithë procesin. “Do t’i kërkoj nënkryetarit Margaritis Schina që të negociojë dhe diskutojë me vendet e origjinës”, tha ai në mënyrë karakteristike.

Në të njëjtën kohë, presidenti i Komisionit u zotua të rrisë përpjekjet për të luftuar trafikantët, si dhe të përmirësojë mbikëqyrjen detare dhe ajrore nga Frontex. Sipas planit, duhet të hulumtohen “mundësitë e zgjerimit të misioneve aktuale detare dhe, nëse është e nevojshme, të shqyrtimit të krijimit të të tjerëve”, ndërsa do të forcohet trajnimi i rojes bregdetare tuniziane.

Bashkëpunimi me Komisionerin e Lartë të OKB-së për Refugjatët dhe IOM-in do të forcohet gjithashtu për të “siguruar mbrojtjen e migrantëve përgjatë rrugës mesdhetare”, tha ai.

Presidentja njoftoi gjithashtu se të gjitha mjetet lundruese të përdorura nga trafikantët e qenieve njerëzore duhet të asgjësohen dhe se BE-ja duhet të mbështesë Italinë në procedurat e azilit, ndërsa ishte pro përshpejtimit të procedurave për riatdhesimin vullnetar të emigrantëve dhe në këtë kuadër do të rriste bashkëpunimin me Tunizinë, në mënyrë që të marrë edhe mbështetje financiare nga BE-ja siç parashikohet në Memorandumin përkatës të Bashkëpunimit.

“Emigracioni është një sfidë evropiane që kërkon një përgjigje dhe zgjidhje evropiane. Janë veprime konkrete që do të sjellin ndryshime në terren. Këtë mund ta arrijmë vetëm përmes solidaritetit dhe unitetit. Dhe mund të mbështeteni te Bashkimi Evropian”, përfundoi Ursula von der Leyen.

