Po vijnë, edhe më vrullshëm…në “atdheun” e tyre “rezervë” me emrin Shqipëri

Bëhuni gati shqiptarë që besën tuaj ta paguani me pabesi, një film që vijon të shfaqet në Lindjen e Mesme
Ata po vijnë…pushtues të heshtur fillimisht, më pas të hapur fare, edhe me dhunë. Po vijnë pra rrëmbyes tokash e deri vrasës fëmijësh, një film që bota po e sheh qartazi prej dekadash, por sidomos tre vitet e fundit.
Po vijnë ata që sipas njeriut që u shërben me zell, si të ishte i tyre e jo shqiptar, Edi Rama, ne qenkemi vendi ideal për një atdhe rezerve hebre, thënë kjo publikisht, pa turp e drojë, në kufijtë e një tradhëtie kombëtare.
Siç raportohet, Shqipëria do të bëhet vendi më i ri në rrjetin ndërkombëtar të lëvizjes hebraike Chabad-Lubavitchn dhe, gjatë Konferencës Ndërkombëtare të Emisarëve të Chabad-it është njoftuar se rabini Yossi Fridman dhe bashkëshortja e tij, Etka Fridman, së bashku me djalin e tyre, Meir, do të vendosen në Shqipëri për të ngritur shtëpinë e parë të përhershme të organizatës në vend. Familja Fridman do të angazhohet për t’i shërbyer komunitetit hebre vendas, si dhe numrit në rritje të turistëve dhe vizitorëve hebrenj që mbërrijnë në Shqipëri.
Dhe për paradoks, ata që më së shumti në histori janë njohur pikërisht për pabesi, e treguar kjo dhe ndaj palestinezëve që jua hapën dyert pas Luftës së Dytë Botërore, kinse i josh besa e shqiptarëve.
“Koncepti shqiptar i besës do të thotë që ti e mban premtimin ndaj mysafirit tënd pavarësisht kostos. Gjatë Holokaustit, ata e mbajtën atë premtim ndaj popullit hebre. Ne kemi ardhur për të ndërtuar një shtëpi ku çdo hebre që hyn në derë trajtohet si familje, ashtu siç e trajtoi Shqipëria popullin tonë kur kishte më shumë rëndësi”, tha rabini Yossi Fridman.
Kohë të errëta po trokasin për Shqipërinë! /tesheshi