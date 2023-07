Polestar është marka më e fundit që merr qasje në rrjetin Supercharger të Tesla-s në Amerikën e Veriut

Duke pasuar hapat e markës së saj simotër Volvo, e cila vet kaloi nëpërmjet një shtegu në të cilin më parë kishin kaluar Ford, GM dhe Rivian, gjatë ditës së djeshme Polestar u bë prodhuesi më i fundit i veturave që arriti marrëveshje për të pasur qasje në rrjetin e North American Supercharger të Tesla-s.

Është pak i çuditshëm fakti se Polestar kishte pritur 2 ditë pas njoftimit të Volvo për të bërë një njoftim të njëjtë – teksa është e qartë se të 2 marrëveshjet ishin negociuar në të njëjtën kohë.

Megjithatë, nga viti 2024, përshtatësit për modelet aktuale të Polestar do të jenë në dispozicion, duke mundësuar që ato vetura të lidhen me Superchargers përmes konektorit NACS, raporton Arena EV.

Duke folur për këtë, veturat e reja Polestar të cilat do të shiten në tregun e Amerikës së Veriut nga viti 2025 e tutje do të kenë si parazgjedhje portën e karikimit NACS, dhe nëse dëshironi të përdorni CCS, do të keni mundësi të merrni një përshtatës për këtë. Ky është në thelb i njëjti afat kohor i zbuluar nga të gjitha markat e tjera që kanë njoftuar të njëjtën gjë kohët e fundit.

Thomas Ingenlath, drejtor ekzekutiv i Polestar tha: “Kjo është një fitore e madhe për klientët tanë në Amerikën e Veriut! Ne e çmojmë punën që Tesla ka bërë për të përshpejtuar përshtatjen dhe ta rritë popullaritetin e veturave elektrike, dhe është e mahnitshme të shohësh se në këtë mënyrë po vihet në dispozicion edhe rrjeti Supercharger”.

“Me 12,000 pika karikimi sot, një numër që do të vazhdojë të rritet, kjo lëvizje do të rrisë shumë shkallën e adoptimit të veturave elektrike në një rajon kyç të automobilave”, shtoi Ingenlath.