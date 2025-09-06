Policia arreston protestues në tubimin e Londrës

Policia ka nisur arrestimin e demonstruesve që janë mbledhur në qendër të Londrës në mbështetje të grupit Palestine Action, i cili u ndalua pak ditë pasi mori përgjegjësinë për një thyerje në një bazë ajrore në jug të Anglisë.
Në Sheshin e Parlamentit, turma brohoriste “turp për ju” ndërsa një burrë u shoqërua nga oficerët. Më pas policia u pa duke ndaluar edhe protestues të moshuar, të cilët ishin ulur në rresht pas pankartave me mbishkrimin: “Unë e kundërshtoj gjenocidin, mbështes Palestine Action.”
Thirrjet “Policia Metropolitane, nuk mund të fshiheni – ju po mbështesni gjenocidin” u dëgjuan gjithandej në shesh.
Policia Metropolitane ka paralajmëruar se të gjithë ata që shfaqin mbështetje për grupin do të përballen me arrestim. /mesazhi