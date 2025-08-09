Policia britanike arreston 150 persona në protestë për Palestine Action

Policia Metropolitane e Londrës ka arrestuar 150 protestues jashtë parlamentit, gjatë një tubimi kundër vendimit të qeverisë për të ndaluar grupin Palestine Action.
Sipas policisë, arrestimet u bënë pasi një turmë me pankarta në mbështetje të grupit u mblodh në Sheshin e Parlamentit.
Muajin e kaluar, ligjvënësit britanikë shpallën Palestine Action si “grup terrorist”, pas përpjekjeve të tij për të ndaluar furnizimin e Izraelit me armë gjatë luftës në Gaza.
Sipas ligjit, anëtarësimi në grup përbën vepër penale dhe mund të dënohet deri me 14 vite burg. Javën e kaluar, bashkëthemeluesja e grupit, Huda Ammori, fitoi të drejtën për të nisur një sfidë ligjore ndaj ndalimit. /mesazhi