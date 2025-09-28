Policia e Berlinit arreston me dhunë protestues pro Palestinës

Policia gjermane arrestoi me dhunë protestues pro Palestinës në Berlin të shtunën, transmeton Anadolu.
Duke bërë thirrje për veprime ndërkombëtare kundër Izraelit për shkak të luftës së tij gjenocidale në Rripin e Gazës, protestuesit brohoritën slogane dhe mbajtën banderola së bashku me flamuj palestinezë ndërsa marshuan.
Sipas raportimeve, rreth 100 mijë protestues morën pjesë në demonstratën në Berlin.
Ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën brutale në Rripin e Gazës, duke vrarë mbi 66 mijë palestinezë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.