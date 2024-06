Policia e New Yorkut arreston demonstrues propalestinezë pas përleshjeve jashtë muzeut

Policia e New Yorkut arrestoi disa demonstrues propalestinezë pas përleshjeve jashtë Muzeut të Bruklinit, ku qindra njerëz u mblodhën të premten pasdite për të dënuar Izraelin për bombardimet e tij gati shtatëmujore ndaj Rripit të Gazës, ku janë vrarë mbi 36.000 palestinezë, raporton Anadolu.

Qindra demonstrues propalestinezë u mblodhën në Muzeun e Bruklinit dhe protestat filluan rreth orës 16:00 në Fort Greene, ku ata planifikonin të marshonin pranë Qendrës Barclays për të dënuar sulmet e vazhdueshme ushtarake izraelite, sipas mediave lokale.

Muzeu i artit tha se u mbyll një orë më herët për shkak të pengesës, e cila u shënua me përleshje midis policisë dhe protestuesve brenda dhe jashtë ndërtesës.

Administrata e Muzeut të Bruklinit thotë se nuk thirri departamentin e policisë, por policia mbërriti në vendngjarje dhe u përlesh me demonstruesit, duke bërë edhe arrestime.

Numri i saktë i personave të ndaluar nuk dihet, raportoi CBS News, duke cituar Departamentin e Policisë së qytetit të New Yorkut.

Protesta u zhvillua në të njëjtën ditë kur presidenti amerikan Joe Biden njoftoi ofertën e Izraelit për një propozim të ri armëpushimi, ndërsa Tel Avivi vazhdon invazionin e tij në Rafah, një qytet në Gazën jugore, megjithë dënimin e fortë nga komuniteti ndërkombëtar.

