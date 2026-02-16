Policia franceze bastisi Institutin e Botës Arabe në hetimin e lidhur me Epstein ndaj Jack Lang

Policia franceze bastisi sot Institutin e Botës Arabe në Paris si pjesë e një hetimi kundër ish-kreut të tij, ish-ministrit të Kulturës së Francës, Jack Lang, mes zbulimeve të fundit për lidhje me Jeffrey Epstein, transmeton Anadolu.
Kërkimet u kryen në Institutin e Botës Arabe dhe në vende të tjera të ndryshme si pjesë e një hetimi për mashtrim të rënduar tatimor dhe pastrim parash që synonin Lang dhe vajzën e tij, njoftoi zyra e prokurorit financiar kombëtar, sipas transmetuesit BFMTV.
“Ata janë pjesë e një hetimi paraprak të hapur nga Zyra e Prokurorit Financiar Kombëtar më 6 shkurt 2026, me akuza për mashtrim të rënduar tatimor dhe pastrim parash që synonin Jack Lang dhe Caroline Lang”, tha Pascal Prache, kreu i zyrës së prokurorit, në një deklaratë.
Hetimi nisi pasi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së publikoi më shumë se 3 milionë faqe që lidhen me rastin Jeffrey Epstein, duke zbuluar se emri i Jack Lang u shfaq 673 herë në shkëmbimet me financierin amerikan.