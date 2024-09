Policia gjermane ndalon disa pr’otestues pro-pa’lestinezë pas tubimit në Berlin

Disa protestues pro Palestinës janë ndaluar nga policia gjermane pas një demonstrate në Berlin kundër sulmeve të vazhdueshme të Izraelit në Rripin e Gazës, që ka marrë të paktën 40.700 jetë që nga 7 tetori i vitit të kaluar, raporton Anadolu.

Qindra njerëz dje u tubuan në sheshin Breslauer në lagjen Fridenau për të protestuar kundër sulmeve të Izraelit ndaj Palestinës dhe për të treguar solidaritet me palestinezët.

Demonstruesit që mbanin flamuj palestinezë marshuan drejt stacionit të metrosë Rathaus Steglitz.

Megjithatë, një grup që shfaqte flamuj izraelitë u përpoq të provokonte demonstratën pranë stacionit të metrosë Walter Schreiber Platz. Pas protestës, policia ndaloi disa protestues.

Tensionet mes policisë dhe protestuesve u krijuan herë pas here, ku policia përdorte masa të forta.

Izraeli ka vazhduar ofensivën brutale në Rripin e Gazës pas një sulmi nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar, pavarësisht nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm.

Sulmi ka rezultuar në të paktën 40.700 vdekje palestineze, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe në mbi 93.800 të plagosur. Një bllokadë e vazhdueshme e Gazës ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, duke e lënë pjesën më të madhe të rajonit në gërmadha.

German police in Berlin violently detain and beat a 15 year old child for protesting for Gaza. pic.twitter.com/Qh2i3fIE3i

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 18, 2024