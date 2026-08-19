Policia izraelite arreston ministrin palestinez të çështjeve të Kudsit

Policia izraelite arrestoi të mërkurën ministrin palestinez për Çështjet e Kudsit, Ashraf al-Awar, në shtëpinë e tij në lagjen Silwan të Kudsit Lindor të pushtuar, sipas një zyrtari nga zyra e tij.
Zyrtari, i cili kërkoi të mbetet anonim, tha për Anadolu se policia izraelite e ndaloi al-Awarin pa dhënë arsye.
Policia izraelite nuk ka komentuar menjëherë mbi arsyen e arrestimit.
Vitin e kaluar, autoritetet izraelite nxorën një urdhër që ia ndalonte al-Awarit hyrjen në Bregun Perëndimor të pushtuar për gjashtë muaj, ndalim që më vonë u zgjat.
Ministria palestineze për Çështjet e Kudsit është me seli në qytetin Al-Ram në Bregun Perëndimor të pushtuar, ndërsa mbledhjet e qeverisë palestineze zhvillohen në Ramallah.
Që nga 7 tetori 2023, autoritetet izraelite kanë shtuar kufizimet ndaj aktiviteteve sportive, shoqërore, politike dhe ekonomike palestineze në Kudsin Lindor të pushtuar.
Autoritetet izraelite kanë shtuar gjithashtu aktivitetet e vendbanimeve kolone dhe prishjen e shtëpive palestineze, ndërsa kanë lehtësuar hyrjet e kolonëve në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa dhe kanë ndaluar besimtarët dhe predikuesit të hyjnë në këtë vend.
Palestinezët këmbëngulin se Kudsi Lindor i pushtuar është kryeqyteti i shtetit të tyre të ardhshëm, ndërsa Izraeli e konsideron gjithë qytetin si kryeqytetin e tij, pretendim që kundërshtohet gjerësisht nga komuniteti ndërkombëtar.