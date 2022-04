Policia izraelite përsëri bastis kompleksin e Xhamisë Al-Aksa – VIDEO

Policia izraelite bastisi përsëri kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor pas namazit të sabahut, raporton Anadolu Agency (AA).

Një numër i madh i pjesëtareve të policisë izraelite, të cilët hynë në oborrin e Xhamisë Al-Aksa, përdorën forcën për të larguar palestinezët nga ky vend i shenjtë.

Policia që shpërndau palestinezët mbylli portat e Al-Aksës për hyrjen e palestinezëve.

Pas kësaj, kolonët ekstremë hebrenj në grupe hynë në oborrin e Al-Aksës nën mbrojtjen e policisë izraelite.

Forcat izraelite kanë bllokuar hyrjet në Qytetin e Vjetër, ku ndodhet Xhamia Al-Aksa.

Prezenca intensive e policisë izraelite në portat e Qytetit të Vjetër dhe në rrugët anësore ka tërhequr një vëmendje të madhe.

Tensionet në territoret palestineze janë rritur që kur forcat izraelite bastisën kompleksin Al-Aksa të premten, duke plagosur qindra besimtarë.

Dje, më shumë se 700 kolonë hebrenj hynë me forcë në kompleksin e Al-Aksës nën mbrojtje të fortë policore për të kremtuar festën e Pashkëve hebraike, e cila filloi të premten. /aa

🇵🇸#Palestine | Israeli soldiers assault women near the Dome of the Rock at Al Aqsa mosque. pic.twitter.com/CiC2yRk2y3

— Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) April 18, 2022