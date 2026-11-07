Policia largon studentët që prej 22 tetorit kishin zënë një ndërtesë universitare në Bruksel

Policia belge ka larguar studentët që prej 22 tetorit kishin zënë një ndërtesë të Universitetit të Lirë të Brukselit (ULB), duke i dhënë fund një proteste ku morën pjesë studentë universitar dhe të shkollave të mesme, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë belge të lajmeve Belga, largimi u krye në ndërtesën P1, në kampusin Solbosch.
Protestuesit, mes tyre edhe studentë të shkollave të artit, kishin zënë ndërtesën në kuadër të një lëvizjeje më të gjerë rinore evropiane kundër përkeqësimit të kushteve sociale.
Rektorja e ULB-së, Annemie Schaus, tha se shumica e protestuesve kishin respektuar ultimatumin e mëparshëm për t’u larguar deri të enjten, por disa prej tyre kishin qëndruar ende në ndërtesë.
“Kufijtë themelorë janë tejkaluar”, tha Schaus, duke iu referuar akteve të vandalizmit, hyrjes së paautorizuar në zyra dhe pengimit të aktiviteteve universitare.
Ajo dënoi gjithashtu mbishkrimet me përmbajtje urrejtjeje dhe thirrjet e drejtpërdrejta për dhunë që pretendohet se ishin gjetur brenda ndërtesës.
“Pas dështimit të përpjekjeve tona për negociata, nisëm procedurat ligjore”, tha ajo, duke shtuar se policia ndërhyri me autorizim gjyqësor.
Protestuesit konfirmuan largimin e tyre përmes mediave sociale, duke pretenduar se gjatë operacionit u arrestuan disa aktivistë.
Pushtuesit ia kishin ndryshuar emrin ndërtesës, duke e quajtur atë sipas Aicha Aboubaia, një studente nga Gaza, së cilës, sipas raportimeve, i ishte refuzuar viza belge.
Universiteti tha se po përgatiteshin masat për sigurimin dhe rikthimin e ndërtesës në gjendjen e mëparshme, në mënyrë që aktivitetet akademike të mund të rifillojnë.