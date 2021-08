Policia përgatitet për ndalimin e demonstratave të shumta kundër politikave të koronavirusit

Policia e Berlinit po përgatitet për një operacion në shkallë të gjerë këtë fundjavë pavarësisht ndalimit të demonstratave të shumta kundër politikave të koronavirusit të Gjermanisë.

“Përvoja ka treguar se një numër i madh njerëzish vijnë në qytet dhe nuk ndjekin ndalimin,” tha një zëdhënës i policisë.

“Policia do të zbatojë ndalimet e grumbullimit, do të jetë e pranishme në përputhje me rrethanat dhe do të mbrojë veçanërisht rrethin qeveritar. Më shumë se 4 200 oficerë policie do të vendosen në teren”, theksoi policia.

Katër peticione urgjente kundër ndalimeve iu paraqitën gjykatës të premten pasdite. Gjykata administrative pranoi një kërkesë urgjente dhe rrëzoi ndalimin e mbledhjes me 500 pjesëmarrës të caktuar për çdo të shtunë dhe të dielë, ndërsa në tre rastet e tjera, ndalimet u konfirmuan.

Policia është gjithashtu veçanërisht e kujdesshme sepse një vit më parë, më 29 gusht 2020, dhjetëra mijëra njerëz protestuan në Berlin kundër kufizimeve të koronavirusit.

Në këtë proces, protestuesit thyen një barrierë në ndërtesën e Reichstag që strehon dhomën e poshtme të parlamentit të Bundestagut dhe pushtuan një shkallë para hyrjes. /atsh