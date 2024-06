Policia sinjalizon automjetin pa shofer të ndryshojë krahun – shihni se çfarë ndodh në Arizona

Një pasagjer në taksinë autonome të Waymo në Arizona publikoi një video të një polic trafiku që përpiqet të drejtojë Jaguar-in autonom rreth një pengese.

Si përfundoi?

Robotaksi, automjetet autonome të transportit të pasagjerëve, janë makthet e shoferëve të taksive, por mund të jenë revolucioni i ardhshëm i transportit, më i lirë se taksitë dhe i disponueshëm pothuajse 24 orë në ditë.

Përveç nevojës që këto automjete të arrijnë me sukses në destinacionin e tyre pa goditur këmbësorët apo veturat, sensorët dhe kompjuterët e tyre kanë një detyrë tjetër komplekse: të komunikojnë me një oficer të policisë rrugore, i cili përpiqet t’i japë udhëzime automjetit

Sistemi autonom duhet të kuptojë situatën, të kuptojë se njeriu me uniformë që qëndron në rrugë dhe i bën sinjal automjetit me duar nuk është vetëm një këmbësor që nuk duhet të lëndohet, por edhe ai që duhet të ndiqni udhëzimet.

Çfarë ndodh kur një takim i tillë ndodh në realitet?

Johnny Romano, një pasagjer në shërbimin e udhëtimit pa pilot të Waymo në Phoenix Arizona, dokumentoi një incident të tillë dhe postoi videon në TikTok.

Shikoni…

POV: youre in a self driving car and the police get involded♬ original sound – Johnny Romano