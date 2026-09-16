Polonia planifikon t’i sigurojë Ukrainës raketa për sistemin Patriot

Polonia planifikon t’i sigurojë Ukrainës disa raketa interceptuese PAC-3 për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot të prodhuara në SHBA, si pjesë e një pakete të re ndihme ushtarake, raportoi të mërkurën transmetuesi polak TVP, përcjell Anadolu.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, paketa e planifikuar pritet të ketë vlerë rreth 50 milionë euro dhe të fokusohet kryesisht në kapacitetet e mbrojtjes ajrore.
Ministria polake e Mbrojtjes konfirmoi se po përgatitet një paketë e re mbështetjeje ushtarake, por nuk bëri të ditur pajisjet që do të përfshijë, duke iu referuar sekretit zyrtar.
Ministria i tha të përditshmes Rzeczpospolita se paketa do të përfshijë pajisje që Forcat e Armatosura polake po i nxjerrin nga përdorimi për shkak të përfundimit të afatit të shërbimit.
Sipas ministrisë, këto pajisje nuk do të përdoren më nga Polonia, por mund të jenë ende të dobishme për Ukrainën.
Sipas burimeve të njohura me përgatitjet, raketat interceptuese PAC-3 për sistemet Patriot të Polonisë janë ndër pajisjet që po shqyrtohen për t’iu transferuar Ukrainës.
Komandanti operacional i Polonisë, gjeneralmajor Ireneusz Nowak, ka thënë se e mbështet furnizimin e Ukrainës me municione për sistemet Patriot, por ka lënë të kuptohet se numri i raketave do të jetë i kufizuar.
“Askush nuk po flet për dhurime në masë”, ka thënë ai.
Polonia i ka siguruar Ukrainës pesë raketa PAC-3 në korrik.
Ukraina u ka kërkuar vazhdimisht aleatëve të saj municione shtesë për mbrojtjen ajrore, ndërsa përpiqet të rimbushë rezervat e saj përballë sulmeve të vazhdueshme ruse me raketa dhe dronë.
Kievi ka theksuar veçanërisht nevojën për raketa interceptuese PAC-3, në prag të një fushate të pritshme dimërore ruse që synon infrastrukturën civile dhe atë energjetike.
Ministri polak i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, tha në korrik se Polonia i ka ofruar Ukrainës rreth 3,8 miliardë euro ndihmë ushtarake.