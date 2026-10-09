Porsche konfirmon hipermakinën e re me motor në mes, pasardhësi i 918 Spyder po bëhet realitet

Porsche po zhvillon një hipermakinë të re me motor të vendosur në mes, duke hapur rrugën për rikthimin e kompanisë gjermane në majën e segmentit të makinave ekzotike, më shumë se një dekadë pas përfundimit të prodhimit të 918 Spyder.
Në mars, Porsche kishte konfirmuar se po shqyrtonte një makinë të re sportive të pozicionuar mbi 911. Në atë kohë bëhej fjalë vetëm për një mundësi, pasi kompania po vlerësonte koncepte të ndryshme GT dhe hipermakinash.
Por gjatë Capital Markets Day 2026, Porsche e bëri shumë më konkrete këtë ide, duke konfirmuar se po punon në një platformë për një supermakinë sportive me motor në mes, e cila do të mundësojë krijimin e një linje modelesh të pozicionuara mbi 911.
Kjo do të thotë se Porsche nuk po mendon thjesht për një model të vetëm. Shprehja “linjë modelesh” lë të hapur mundësinë që në të ardhmen të ketë variante të ndryshme, përfshirë një coupé, një roadster apo versione të tjera të derivuara nga e njëjta platformë.
Detajet teknike ende mbahen sekret, por konfirmimi i motorit në mes tregon se bëhet fjalë për një arkitekturë krejtësisht të re dhe jo thjesht për një 911 më ekstrem.
Ndryshe nga koncepti Mission X i vitit 2023, i cili parashikonte një sistem tërësisht elektrik, hipermakina e re pritet të përdorë një motor me djegie të brendshme. Porsche ende nuk ka konfirmuar llojin e motorit, por disa raporte kanë përmendur një konfigurim flat-eight, me tetë cilindra boxer.
Për momentin, megjithatë, kjo mbetet vetëm një mundësi e raportuar dhe jo një specifikë zyrtare.
Një tjetër hap i rëndësishëm pritet më 15 tetor, kur Porsche do të prezantojë konceptin Mission S, i cili pritet të shërbejë si pararendës i hipermakinës së ardhshme. Pikërisht atëherë mund të mësohen më shumë detaje për sistemin e fuqisë.
Sipas raportimeve, motori pritet të zhvillohet nga vetë Porsche, pa bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Lamborghini apo Audi.
Hipermakina e re do të jetë një pasardhëse shpirtërore e 918 Spyder, prodhimi i së cilës përfundoi në vitin 2015. Rikthimi në këtë segment vjen në një kohë kur Porsche po ndryshon edhe strategjinë e saj të biznesit.
Kompania ka prezantuar filozofinë “Value over Volume”, që nënkupton më pak fokus te rritja e numrit të automjeteve të shitura dhe më shumë te modelet me marzhe të larta fitimi, personalizimi dhe pajisjet opsionale me vlerë të lartë.
Në këtë kuadër, Porsche planifikon të zgjerojë ndjeshëm praninë në segmentet D dhe E, ndërsa synon që pesha e këtyre modeleve në portofolin e përgjithshëm të rritet me rreth 45 për qind.
Kompania kishte shqyrtuar më herët edhe mundësinë e një gran tourer-i të ri, i cili do të kombinonte karakteristikat sportive me komoditetin për udhëtime të gjata dhe do të pozicionohej ndryshe nga Panamera. Ende nuk është konfirmuar nëse ky projekt do të hyjë në prodhim.
Porsche synon që deri në vitin 2030 të prezantojë një makinë të re çdo vit. Në plan përfshihen versionet elektrike të 718 Boxster dhe Cayman në vitin 2027, ndërsa në vitin 2028 pritet një pasardhës i Macan-it me motor me djegie dhe variante hibride plug-in.
Ndërkohë, SUV-i i ri me tri radhë ulësesh, i cili do të pozicionohej mbi Cayenne, mbetet ende në fazën e shqyrtimit dhe nuk është miratuar përfundimisht.
Me hipermakinën e re me motor në mes në qendër të kësaj strategjie, Porsche duket se po përgatitet për një rikthim të fuqishëm në segmentin më ekskluziv të automobilizmit. Nëse planet realizohen, pasardhësi i 918 Spyder mund të bëhet një prej modeleve më të rëndësishme të kompanisë në vitet e ardhshme.