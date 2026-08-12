Presidenti Abbas mbërrin në Ankara për një vizitë zyrtare dyditore

Presidenti i Shtetit të Palestinës, Mahmoud Abbas, mbërriti të martën pasdite në kryeqytetin turk Ankara, për një vizitë zyrtare dyditore.
Abbas u prit në aeroport nga ministri turk i Tregtisë, Ömer Bolat, dhe ambasadori palestinez në Turqi, Nasri Abu Jaish.
Gjatë vizitës, presidenti Abbas pritet të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan, në kuadër të konsultimeve të rregullta politike mes dy liderëve dhe dy vendeve.
Bisedimet pritet të përqendrohen në zhvillimet në Palestinë dhe rajon, si dhe në forcimin e marrëdhënieve të qëndrueshme mes Palestinës dhe Turqisë.
Abbas shoqërohet nga një delegacion i lartë, ku bëjnë pjesë anëtari i Komitetit Ekzekutiv, Ziad Abu Amr; anëtari i Komitetit Qendror të Fatahut dhe kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Përgjithshme, gjeneralmajor Majed Faraj; këshilltari për Çështjet Diplomatike Presidenciale, Majdi al-Khaldi; dhe kryegjyqtari i Palestinës, Mahmoud al-Habbash. /mesazhi