Presidenti Mahmoud Abbas mbërriti të martën në Kazan, kryeqyteti i Republikës së Tatarstanit, për të marrë pjesë në samitin e BRICS, me ftesë të presidentit rus Vladimir Putin.

Nën temën “Forcimi i multilateralizmit për zhvillim të barabartë global dhe siguri”, qyteti Kazan do të jetë dëshmitar i aktiviteteve të samitit të 16-të të BRICS gjatë tre ditëve, me pjesëmarrjen e rreth 40 vendeve, 24 prej të cilave do të përfaqësohen nga liderët e tyre, ndërsa 8 vende do të të përfaqësohet nga zyrtarë të nivelit të lartë.

Në samit është planifikuar të marrë pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres.

Ky është samiti i parë pasi pesë vende të reja iu bashkuan grupit BRICS në vitin 2024. Samiti treditor i grupit do të përfundojë këtë të enjte.

Rusia kryeson grupin BRICS këtë vit dhe gjatë kësaj periudhe Moska ka vendosur tre prioritete: politikën dhe sigurinë, bashkëpunimin në ekonomi dhe financa dhe shkëmbimet humanitare dhe kulturore.

Ajo ka organizuar gjithashtu më shumë se 200 ngjarje politike, ekonomike dhe sociale për të promovuar mënyrat për zbatimin e bashkëpunimit të mëtejshëm midis vendeve të BRICS.

Presidenti palestinez shoqërohet nga Sekretari i Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Çlirimin e Palestinës Hussein al-Sheikh, Shefi i Gjykatës së Palestinës, Këshilltari i Presidentit për Çështjet Fetare dhe Marrëdhëniet Islame Mahmoud al-Habbash, Këshilltari i Presidentit për Çështjet Diplomatike Majdi al-Khalidi dhe palestinezi Ambasadori në Rusi Abdul Hafeez Nofal. /mesazhi

