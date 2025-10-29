Presidenti Abbas takohet me presidentin irakian në Aman

Presidenti i Palestinës, Mahmoud Abbas, u takua të martën në kryeqytetin jordanez Aman me presidentin e Irakut, Abdul Latif Rashid.
Gjatë takimit, presidenti Abbas shprehu mirënjohjen e tij ndaj Irakut – si qeveri ashtu edhe popull – për mbështetjen e vazhdueshme ndaj çështjes palestineze dhe për rolin aktiv të Bagdadit në mbrojtjen e kauzave arabe, veçanërisht gjatë presidencës së tij të tanishme të Samitit Arab.
Abbas e informoi presidentin Rashid mbi zhvillimet politike dhe humanitare në territoret palestineze, me theks të veçantë në situatën e rëndë në Rripin e Gazës, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së armëpushimit, futjes së ndihmave humanitare, parandalimit të zhvendosjeve dhe aneksimeve si dhe fillimit të rindërtimit.
Të dy liderët diskutuan gjithashtu forcimin e marrëdhënieve dypalëshe midis Palestinës dhe Irakut, koordinimin arab të përbashkët dhe mobilizimin e mbështetjes rajonale e ndërkombëtare për t’i dhënë fund okupimit dhe për të realizuar shtetin e pavarur palestinez me kryeqytet Jerusalemin Lindor. /mesazhi