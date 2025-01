Presidenti bjellorus paralajmëron se kthimi i Trumpit mund të “shkaktojë probleme” për Evropën

Presidenti i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, ka paralajmëruar se kthimi në detyrë i homologut të tij amerikan, Donald Trump, mund të krijojë “probleme” për Evropën dhe jo për Bjellorusinë, transmeton Anadolu.

“Sapo ai fitoi zgjedhjet, ju (në Evropë) u përpoqët përtej Atlantikut. Disa zvarriteshin, disa përgjatë fundit, disa sipër. Tani ju nuk dini si t’i qaseni Trumpit”, u tha Lukashenko gazetarëve në kryeqytetin Minsk pasi hodhi votën e tij në zgjedhjet presidenciale të vendit.

Lukashenko, presidenti i parë dhe i vetëm i Bjellorusisë që nga viti 1994, po kërkon një mandat tjetër në zgjedhjet e sotme.

“Ju, Evropë, përballeni me një të ardhme të vështirë. Me kthimin e Trumpit, problemet nuk do të jenë në Bjellorusi, ato do të jenë në Evropë. Ato tashmë kanë filluar”, tha Lukashenko.

Presidenti bjellorus argumentoi se pas inaugurimit të Trumpit javën e kaluar, SHBA-ja do ta pozicionojë Evropën në një mënyrë që do ta lërë atë “të paaftë të rimëkëmbet për shumë dekada apo shekuj”.

Lidhur me kritikat e Bashkimit Evropian (BE) për zgjedhjet e Bjellorusisë, Lukashenko e hodhi poshtë atë si “nënshtrim ndaj Washingtonit”.

Të mërkurën, Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që i bën thirrje BE-së të refuzojë zgjedhjet në Bjellorusi, duke i etiketuar ato një “mashtrim”.

“Nëse i njihni apo jo këto zgjedhje në BE, është çështje shijesh. Gjëja kryesore është që bjellorusët të njohin zgjedhjet dhe të përfundojnë paqësisht, siç filluan”, tha ai.

Ai gjithashtu theksoi gatishmërinë e vendit për t’u përfshirë në dialog me BE-në, duke sugjeruar se Evropa ka një “rrugë të arsyeshme” në formësimin e politikës së saj.

Ai mohoi pretendimet e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, se në ditët e para të luftës Lukashenko i kishte thënë atij në një telefonatë që të hakmerrej kundër sulmeve ajrore ruse nga territori bjellorus, duke vënë në shënjestër Rafinerinë e Naftës Mozyr.

“Ne jemi mbështetës të paqes në Ukrainë”

Më tej, Lukashenko shprehu shpresë për një “dritë në fund të tunelit” në luftën e vazhdueshme Rusi-Ukrainë, duke theksuar se zgjidhja e konfliktit është vendimtare për Evropën.

“Ne jemi përkrahës të paqes në Ukrainë. Ne duhet të marrim parasysh gjithçka, përfshirë pozicionin e Rusisë. Asnjë Amerikë nuk do ta detyrojë kurrë Rusinë… Dhe nëse Trump përpiqet, do të jetë e dëmshme”, tha Lukashenko.

Ai shtoi se Bjellorusia dhe Rusia kanë interesa të dallueshme dhe se përfshirja e Minskut në negociata nuk nxitet nga “ambicjet personale”.

Lukashenko tha se do të duhej të arrihet një kompromis midis Zelenskyyt dhe presidentit rus Vladimir Putin, duke paralajmëruar se paparashikueshmëria e Trumpit mund të çojë në një “vendim të palogjikshëm” për Ukrainën.

“Nëse ne vazhdojmë në mënyrë logjike dhe përdorim kriteret e vendosura për zgjidhjen e çështjeve të tilla, amerikanët nuk do të pranojnë kurrë të përmbushin kërkesat e Rusisë. Nuk është në interesin e tyre. Por Trumpi është i paparashikueshëm. Ai mund të na befasojë dhe të shkojë për atë që premtoi, paqen”, tha ai.

Lukashenko në fund etiketoi dialogun e fundit midis Armenisë dhe BE-së si një “lojë shumë të rrezikshme” dhe theksoi se e ardhmja e multipolaritetit global varet nga Kina.