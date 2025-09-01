Presidenti Erdoğan diskuton paqen në Kaukaz me kryeministrin armen Pashinyan

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, diskutoi përpjekjet për paqe në Kaukazin e Jugut me kryeministrin armen, Nikol Pashinyan, të hënën në margjinat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Kinë, sipas Kryesisë së Komunikimeve, transmeton Anadolu.
Kryesia tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se në takim u trajtuan marrëdhëniet Turqi-Armeni në dritën e hapave drejt stabilitetit dhe paqes së përhershme në Kaukazin Jugor.
Erdoğan shprehu kënaqësinë për përparimin e arritur në procesin e paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, duke thënë se Turqia mbështet paqen, stabilitetin dhe zhvillimin në rajon, duke vazhduar të kontribuojë në këtë proces.
Ai vuri në dukje se Ankaraja po vlerëson hapat për të rritur bashkëpunimin midis Turqisë dhe Armenisë.
Erdoğan mbërriti në Kinë të dielën dhe zhvilloi takime dypalëshe me homologun e tij kinez Xi Jinping dhe kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif.
Samiti i 25-të i SCO-së u hap të hënën me fjalimin hapës të Presidentit Xi.
SCO u shndërrua nga mekanizmi “Pesëshja e Shangait” që përfshinte Kinën, Rusinë, Kazakistanin, Kirgistanin dhe Taxhikistanin përpara se Uzbekistani t’i bashkohej si anëtari i gjashtë. Sot, ajo përfshin 10 shtete anëtare, dy vëzhgues dhe 14 partnerë dialogu në të gjithë Azinë, Evropën dhe Afrikën.
Organizata mbulon afërsisht 24 për qind të sipërfaqes tokësore globale dhe 42 për qind të popullsisë së botës, me shtetet anëtare që përbëjnë afërsisht një të katërtën e PBB-së globale dhe tregtinë që është rritur gati 100-fish në dy dekada.