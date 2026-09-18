Presidenti Erdogan: Pista e katërt e Aeroportit të Stambollit do të rrisë lidhjen e tij globale

Pista e katërt në Aeroportin e Stambollit dhe investimet shtesë do të japin kontribute të mëdha në lidhjen globale të qendrës kryesore ajrore, tha sot presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke iu drejtuar ceremonisë së hapjes së pistës, raporton Anadolu.
Trafiku ajror i pasagjerëve në të gjithë Turqinë në tetë muajt e parë të vitit 2026 arriti në 167.5 milionë, pothuajse dyfishi i popullsisë së vendit, vuri në dukje ai.
“Vetëm në Stamboll, ne kemi bërë gjithsej 2.12 trilionë lira turke (43.5 miliardë dollarë) investime në transport dhe infrastrukturë me çmimet aktuale, duke përfshirë 604.4 miliardë lira turke (12.4 miliardë dollarë) në transportin ajror”, tha Erdogan.
Duke iu referuar rrjetit të fluturimeve të Turqisë, një nga më të gjerat në botë, Erdogan tha se në 24 vitet e fundit, nën drejtimin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK), numri i aeroporteve aktive është më shumë se dyfishuar nga 26 në 58.
“Së bashku me kombin tonë, ne e kemi bërë realitet një Turqi të fortë në vend, me ndikim në rajonin e saj dhe të respektuar në të gjithë botën”, shtoi ai.