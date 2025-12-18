Presidenti Erdogan vlerëson mediat turke për qëndrimin e tyre “të guximshëm” ndaj Gazës

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka vlerësuar mediat turke për qëndrimin e tyre “të guximshëm” në mbulimin e së vërtetës së asaj që po ndodh në Gaza, raporton Anadolu.
“Përballë gjenocidit në Gaza, mediat turke, veçanërisht TRT dhe Anadolu, kanë marrë një qëndrim vërtet të guximshëm”, tha Erdogan në një fjalim në një ceremoni çmimesh për kulturë dhe art në Ankara.
Presidenti turk vlerësoi fotoreporterin e Anadolu-t, Ali Jadallah.
“Vëllai ynë Ali, i cili ekspozoi gjenocidin brutal në Gaza dhe e përballi të ashtuquajturën botë të civilizuar me të vërtetën, shërben si fotoreporter për Anadolu-n tonë”, tha Erdogan.
Erdogan tha se Jadallah, jo vetëm që ekspozon “shkallën e tmerrshme të masakrës në Gaza”, por gjithashtu shfaq rezistencën e drejtë të palestinezëve.
Erdogan pret në kompleksin presidencial familjen e fotoreporterit Jadallah
Presidenti Erdogan më herët në Kompleksin Presidencial ka pritur familjet e fotoreporterit të Anadolu-t, Jadallah, përfshirë gruan e tij Doaa Esaëi dhe fëmijët e tyre.
Pritja u organizua përpara ceremonisë së Çmimeve të Mëdha Presidenciale për Kulturën dhe Artet që u mbajt në Qendrën e Kongresit dhe Kulturës Bestepe, ku fotoreporteri u nderua me një çmim, por për shkak se ai nuk mund të largohen nga Gaza, çmimi i është ndarë gruas së tij.
Jadallah ka fituar çmime të shumta prestigjioze ndërkombëtare në fotografi për punën e tij në Rripin e Gazës.