Presidenti Erdoğan zhvillon bisedë telefonike me kryeministrin pakistanez Sharif

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të lëshuar në llogarinë NSocial të Drejtorisë Presidenciale të Komunikimit, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Pakistanit si dhe çështjet rajonale dhe globale.
Presidenti Erdoğan i shprehu kryeministrit Sharif ngushëllime për humbjet e pësuara në përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës në Pakistan si dhe urimet e tij për shërim të shpejtë për të lënduarit.
Gjatë bisedës, Erdoğan deklaroi se Turqia, duke qëndruar pranë popullit vëllazëror të Pakistanit, vazhdon përpjekjet e saj të ndihmës në shumë rajone dhe është e gatshme të ofrojë mbështetje më gjithëpërfshirëse.