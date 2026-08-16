Presidenti i Ekuadorit mbërrin në Kinë për një vizitë shtetërore 8-ditore

Presidenti i Ekuadorit, Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin, ka mbërritiur Pekin për një vizitë shtetërore 8-ditore në Kinë, transmeton Anadolu.
Transmetuesi shtetëror CGTN raportoi se kjo është vizita e parë e presidentit Noboa në Kinë që nga marrja e detyrës në vitin 2023.
Gjatë vizitës, Noboa pritet të zhvillojë bisedime me homologun e tij kinez, Xi Jinping.
Ky vit shënon 10-vjetorin e partneritetit strategjik gjithëpërfshirës Kinë-Ekuador.
Kina është partneri i dytë më i madh tregtar i Ekuadorit, ndërsa eksportet kineze drejt vendit të Amerikës së Jugut përfshijnë automjete dhe pjesë automjetesh, produkte elektromekanike dhe çelik.
Ekuadori është partneri i tetë më i madh tregtar i Kinës në Amerikën Latine, duke eksportuar naftë bruto, karkaleca deti dhe burime minerale.
Tregtia dypalëshe arriti në 17.33 miliardë dollarë në vitin 2025.