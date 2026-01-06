Presidenti i Kolumbisë Petro premton të mbrojë vendin mes kërcënimeve të Trump

Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, ka deklaruar se do të mbrojë sovranitetin e vendit, duke reaguar ndaj kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump.
Petro kritikoi ashpër deklaratat e Trump, duke i cilësuar si ndërhyrje të pajustifikuara në punët e brendshme të Kolumbisë dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.
Në një deklaratë publike, presidenti kolumbian theksoi se vendi i tij është i pavarur dhe se asnjë presion i jashtëm nuk do të ndikojë në vendimmarrjen e qeverisë së Bogotás.
Deklaratat vijnë në një moment tensioni diplomatik mes dy vendeve, ndërsa autoritetet kolumbiane kanë bërë thirrje për respekt të ndërsjellë dhe dialog në marrëdhëniet ndërkombëtare.