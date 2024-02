Presidenti i Kolumbisë shpreh mbështetjen për Lulën e Brazilit në mes të grindjeve me Izraelin

Gustavo Petro ka shprehur “solidaritet të plotë” me presidentin brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, i cili është në grindje me Izraelin për komentet që ai bëri duke krahasuar luftën e Izraelit në Gaza me Holokaustin.

“I shpreh solidaritetin tim të plotë Presidentit Lula të Brazilit. Në Gaza ka një gjenocid dhe mijëra fëmijë, gra dhe civilë të moshuar janë vrarë frikacakisht”, tha Petro në një postim sot në rrjetet sociale.

“Lula ka thënë vetëm të vërtetën dhe e vërteta mbrohet ose barbaria do të na asgjësojë. /mesazhi