Presidenti i Libanit: Sulmet izraelite ndaj urave paralajmërojnë pushtim tokësor

Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, ka paralajmëruar se sulmet izraelite ndaj urave dhe infrastrukturës në jug të vendit mund të jenë një pararendës i një pushtimi tokësor.
Duke dënuar sulmet, ai i cilësoi ato si një “përshkallëzim të rrezikshëm” dhe shkelje të hapur të sovranitetit të Libanit, duke shtuar se ato mund të çojnë në një ndërhyrje ushtarake në terren.
Sipas tij, goditja e urave mbi lumin Litani synon të izolojë jugun e Libanit, të pengojë ndihmat humanitare dhe të forcojë kontrollin izraelit në zonë.
Presidenti libanez i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, përfshirë Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit, që të ndërhyjnë për të ndaluar sulmet.
Ai paralajmëroi se mungesa e reagimit ndërkombëtar mund të inkurajojë shkelje të mëtejshme dhe të dëmtojë besueshmërinë globale.
Tensionet në rajon janë rritur ndjeshëm javët e fundit, ndërsa përplasjet mes Izraelit dhe grupit libanez Hezbollah vazhdojnë. /mesazhi