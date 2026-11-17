Presidenti i Mongolisë, Ukhnaagiin Khurelsukh deklaroi sot se do të japë dorëheqjen pas akuzave për korrupsion të bëra nga Partia Demokratike e opozitës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve mongole “Montsame”, Khurelsukh ka thënë se presidenti është lidhur me “krime të rënda”.
“Partia Demokratike ka thënë që unë duhet të largohem nga detyrat e mia në mënyrë që të konfirmohet e vërteta. Unë jam dakord me këtë. Prandaj do të dorëzoj detyrat e mia si president i Mongolisë. Do të hetohem dhe do të më rikthehet nderi”, ka deklaruar Khurelsukh.
Ai tha se është përballur me ato që i përshkroi si sulme shpifëse dhe fyese për më shumë se një muaj, duke shtuar se një sulm ndaj presidentit të Mongolisë është sulm ndaj “reputacionit të popullit”.
Njoftimi erdhi një ditë pasi Partia Demokratike akuzoi disa zyrtarë të lartë, përfshirë presidentin Khurelsukh, për korrupsion dhe lëshoi një listë kërkesash që përfshinte një hetim.